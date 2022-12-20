Порошенко заявил, что власть блокируют работу пекарни в Херсоне

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что по указанию властей в Херсоне блокируется работа пекарни, специально установленной в одном из помещений деоккупированного города. В пекарне волонтеры планируют производить бесплатный хлеб для горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Шокированный и возмущенный ситуацией вокруг нашей пекарни, которая должна была уже сегодня раздавать херсонцам бесплатный хлеб. Как рассказала нам активистка ОО "Дело общин" Оксана Погомий, вдруг начались "палки в колеса" уже отлаженного процесса", - заявил Порошенко.

По его словам, еще 1 декабря глава Херсонской городской ВГА Галина Луговая согласовала открытие пекарни в одной из здешних школ. "Но кому очень "муляет" то хлеб от Порошенко, то гуманитарный шатер, то буржуйки, то еще что-то. Поэтому "сверху" спустили указание "пекарные не будет", - утверждает Порошенко.

Он также добавил, что команда волонтеров готова обеспечить пекарню автономным водоснабжением и электричеством. Мукой, сахаром, дрожжами и рабочими руками.

"Пекарня готова работать круглосуточно и давать ежедневно не менее 600 кг бесплатного хлеба. Не нужно ничего от чиновников, кроме разрешения на это помещение. Наши активисты делают все, чтобы большое количество херсонцев имело возможность отведать свежий украинский хлеб", - заявил Порошенко.