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Порошенко заявив, що влада блокує роботу пекарні в Херсоні

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Вівторок 20 грудня 2022 17:47
Порошенко заявив, що влада блокує роботу пекарні в Херсоні Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що за вказівкою влади в Херсоні блокується робота пекарні, яку спеціально встановили в одному з приміщень деокупованого міста. У пекарні волонтери планують виготовляти безкоштовний хліб для містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Шокований і обурений ситуацією навколо нашої пекарні, яка мала вже сьогодні роздавати херсонцям безкоштовний хліб. Як розповіла нам активістка ГО "Справа громад" Оксана Погомій, раптом почалися "палки в колеса" вже налагодженого процесу", - заявив Порошенко.

За його словами, ще 1 грудня очільниця Херсонської міської ВЦА Галина Лугова погодила відкриття пекарні в одній з тутешніх шкіл. "Але комусь дуже "муляє" то хліб від Порошенка, то гуманітарний намет, то буржуйки, то ще щось. Тож "згори" спустили вказівку "пекарні не буде", - стверджує Порошенко.

Він також додав, що команда волонтерів готова забезпечити пекарню автономним водопостачанням та електрикою. Борошном, цукром, дріжджами і робочими руками.

"Пекарня готова працювати цілодобово і давати щодня не менше 600 кг безкоштовного хліба. Не потрібно нічого від чиновників, окрім дозволу на це приміщення. Наші активісти роблять все, щоб велика кількість херсонців мала можливість покуштувати свіжий український хліб", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 20 грудня, мешканці Херсона почули вибухи.

За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, Херсон знаходиться під щільним вогнем окупантів.

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