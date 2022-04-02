У Порошенка заявили, що юристи фіксують злочини російських окупантів у Бучі

"Щойно отримали ексклюзивні матеріали з Бучі, які прямо засвідчують злочини проти людяності з боку рашистських окупантів. Негайно за дорученням Петра Порошенка сформували робочу групу юристів, які на місці мають задокументувати всі факти цих нелюдських злочинів для міжнародних судів", - повідомив Новіков.

Він також додав, що зараз там немає умов, щоб вести звичайні слідчі дії. Тому юристи роблять усе самі.

"Ми сформували групу юристів, які отримують інформацію від наших бійців. Я сподіваюся, що після кінця цієї війни ми зможемо з`ясувати, хто саме по прізвищах з російських військовослужбовців був присутній в цих місцях, хто відповідальний особисто за ці злочини", - пояснює Новіков.

Новіков переконаний, що вкрай важливо зафіксувати воєнні злочини російських окупантів максимально оперативно, доки свідки не виїхали з деокупованих територій, і не зникли докази.

"Міжнародні суди працюють за іншим стандартами, ніж ті, що передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. Будь-яка інформація зі зрозумілого джерела, яка походить від людини, яка може підтвердити, що так, я там був, я це бачив на власні очі, це відео - в принципі є належним доказом. Тому наші зусилля, я впевнений, не пройдуть даром", - додає Новіков.

Ілля Новіков також закликав свідків злочинних дій російських окупантів по можливості знімати відеоматеріали й надсилати їх на електронну пошту WarCrimesUA2022@gmail.com

Він також застеріг людей на щойно деокупованих територіях бути обережними і нічого не чіпати через загрозу замінування.

"Це - справа честі для нашої команди - домогтися справедливого суду над путінським режимом і кожним вижившим учасником російської агресії", - наголошує адвокат.