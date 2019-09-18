У Порошенка заявили, що ДБР може співпрацювати з Росією у справі моряків

Державне бюро розслідувань (ДБР) може співпрацювати з Російською Федерацією у справі українських моряків. Про це журналістам розповів адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає кореспондент РБК-Україна.

"У telegram-каналах розповідають, що кримінальне провадження щодо моряків і кораблі у Керченській протоці начебто не спрямоване проти українських моряків. Я звертаю увагу, що однією зі статей кримінального кодексу, за якою ДБР здійснює так зване "досудове розслідування", є стаття 426 про перевищення службових повноважень військовими та службовими особами. До відповідальності за цією статтею можуть бути притягнуті виключно військовослужбовці. Отже, повідомлення про допити українських моряків, які тільки повернулися з російського полону, яскраво свідчать про те, в чиїх інтересах здійснюється розслідування", - сказав правозахисник.

Зокрема, Головань припустив можливість співпраці ДБР із Росією у справі звільнених українських моряків.

"Я ще у травні казав, що це кримінальне провадження порушено за заявою Портнова виключно в інтересах Росії, щоб допомогти росіянам уникнути відповідальності за захоплення українських моряків. Зараз це підтверджується. Наших моряків допитували в Росії, а тепер їх допитують в Україні. Я хотів би, щоб ДБР публічно заявило, що не збирається просити у Росії допомоги у провадженні щодо українських моряків. Але, я гадаю, що ДБР все ж таки збирається співпрацювати з російськими "правоохоронцями", - зазначив адвокат.