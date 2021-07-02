У Порошенка заявили, що справа проти Павловського - чергова атака влади проти бойових генералів
Справа проти генерала Ігоря Павловського - чергова атака на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії.
Про це заявили народні депутати з фракції "Європейська солідарність" у Печерському суді.
Вони вважають, що подібними діями влада створює інформаційну "димову завісу" для відволікання уваги від справи по вагнерівцям.
"Думаю, ні в кого немає жодних сумнівів, що ця справа є політично вмотивованою", - заявив співголова фракції Артур Герасимов.
На його думку, мета атаки - організувати тиск на українських воїнів, на українську оборонну промисловість.
"Вони ж не говорять, що катери, про які сьогодні йшла мова, бойові катери коштували більш ніж у 2,5 рази дешевше будь-якого іноземного аналогу. Я нагадаю - може хтось забув, що у 2014 році діяло ембарго на поставки військової продукції в Україну. Нам цього не продавали", - додав Герасимов.
Народний депутат Ростислав Павленко також стверджує, що ця справа - постановка димової завіси, прикриття від уваги суспільства справи по вагнерівцям.
"І для того, щоб відволікти увагу від міжнародного розслідування, ми бачимо поганий серіал, який пропонується українському суспільству протягом липня", - додає він.
Нагадаємо, 2 липня колишньому заступнику міністра оборони України та голові правління заводу "Кузня на Рибальському" повідомили про підозру у змові. За даними слідства, вони причетні до поставок катерів і санітарних автомобілів низької якості.
Раніше колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському оголошували підозру у справі, яка стосувалася поставок військових вантажівок.