У Порошенка заявили, що справа проти Павловського - чергова атака влади проти бойових генералів

Справа проти генерала Ігоря Павловського - чергова атака на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії.

Про це заявили народні депутати з фракції "Європейська солідарність" у Печерському суді.

Вони вважають, що подібними діями влада створює інформаційну "димову завісу" для відволікання уваги від справи по вагнерівцям.

"Думаю, ні в кого немає жодних сумнівів, що ця справа є політично вмотивованою", - заявив співголова фракції Артур Герасимов.

На його думку, мета атаки - організувати тиск на українських воїнів, на українську оборонну промисловість.

"Вони ж не говорять, що катери, про які сьогодні йшла мова, бойові катери коштували більш ніж у 2,5 рази дешевше будь-якого іноземного аналогу. Я нагадаю - може хтось забув, що у 2014 році діяло ембарго на поставки військової продукції в Україну. Нам цього не продавали", - додав Герасимов.

Народний депутат Ростислав Павленко також стверджує, що ця справа - постановка димової завіси, прикриття від уваги суспільства справи по вагнерівцям.

"І для того, щоб відволікти увагу від міжнародного розслідування, ми бачимо поганий серіал, який пропонується українському суспільству протягом липня", - додає він.