Порошенко заявив, що ніякі посади його не цікавлять

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Єврорейська солідарність" Петро Порошенко обіцяє робити все для захисту України та її інтересів. Про це він сказав в інтерв’ю "Прямому каналу".

"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви полягає виключно в тому, щоб захистити українські інтереси і аж ніяк не пов’язана зі спробою зайняти будь-які посади", – сказав політик.

Лідер "ЄС" запевнив, що жодні посади його не цікавлять.

"У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах", - наголосив Порошенко.