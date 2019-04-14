ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко заявив, що не називав Зеленського наркозалежним

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 16:18
Порошенко заявив, що не називав Зеленського наркозалежним
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко повідомив, що не має ніяких доказів, що це б підтверджувало

Президент України Петро Порошенко заявив, що ніколи не називав кандидата Володимира Зеленського наркозалежним. Про це він заявив на дебатах на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

"Позиція моя щодо можливих звинувачень в наркозалежності. Я не маю жодних доказів, які б підтверджували, що Зеленський наркоман і ніколи його так не називав. Я тричі це підкреслював і підкреслюю це", - заявив він.

"У своєму ролику Зеленський сказав, що перед дебатами ми маємо обов’язково здати тести. І потім почалися детективні історії : тому здам, тому не здам", - додав він.

Порошенко зазначив, що президент має бути реальним, а не віртуальним. 

"Щодо виготовлення ролику. Я не хочу мірятися роликами. Я противник віртуально кампанії. І щоб народна творчість того чи іншого кандидата пробивала свій тил – є єдиний інструмент під назвою дебати. Якщо ти ховаєшся – мені це не подобається Президент має бути реальний, а не віртуальний", - резюмував Порошенко. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко назвав свої дії у разі перемоги Зеленського. Порошенко заявив, що буде поважати вибір народу в будь-якому випадку.

Порошенко назвав єдину функцію Медведчука Порошенко звільнив Семочка
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Порошенко Петровыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся