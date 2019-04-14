Порошенко заявив, що не називав Зеленського наркозалежним

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко повідомив, що не має ніяких доказів, що це б підтверджувало

Президент України Петро Порошенко заявив, що ніколи не називав кандидата Володимира Зеленського наркозалежним. Про це він заявив на дебатах на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

"Позиція моя щодо можливих звинувачень в наркозалежності. Я не маю жодних доказів, які б підтверджували, що Зеленський наркоман і ніколи його так не називав. Я тричі це підкреслював і підкреслюю це", - заявив він.

"У своєму ролику Зеленський сказав, що перед дебатами ми маємо обов’язково здати тести. І потім почалися детективні історії : тому здам, тому не здам", - додав він.

Порошенко зазначив, що президент має бути реальним, а не віртуальним.

"Щодо виготовлення ролику. Я не хочу мірятися роликами. Я противник віртуально кампанії. І щоб народна творчість того чи іншого кандидата пробивала свій тил – є єдиний інструмент під назвою дебати. Якщо ти ховаєшся – мені це не подобається Президент має бути реальний, а не віртуальний", - резюмував Порошенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко назвав свої дії у разі перемоги Зеленського. Порошенко заявив, що буде поважати вибір народу в будь-якому випадку.