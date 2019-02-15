Порошенко завтра проведе зустріч з віце-президентом США

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Україна продовжить роботу з координації дій з американськими партнерами

Президент України Петро Порошенко рамках Мюнхенської конференції з безпеки проведе зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом. Про це повідомив глава держави, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

"Завтра відбудеться моя зустріч з віце-президентом США Майком Пенсія, і ми продовжимо роботу з координації дій з американськими партнерами, так як американська делегація на конференції з безпеки є надзвичайно великою. Напрямки нашої розмови будуть йти і з точки зору безпеки, і з точки зору НАТО, і з точки зору підтримки реформ. Широкий порядок денний буде обговорюватися завтра", - сказав він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Глава держави високо оцінив масштабну практичну допомогу НАТО в реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО. У ході переговорів було відзначено значний прогрес, досягнутий українською стороною на цьому шляху.

Додамо, що Петро Порошенко 15-16 лютого перебуває з робочим візитом в Німеччині для участі в 55-й Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, Порошенко виступить в рамках сесії на тему "Безпека в східній Європі", а також проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами і керівниками міжнародних організацій.