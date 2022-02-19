Порошенко: захистити цивільне населення може лише сильна, добре забезпечена армія

"Путін може вдарити в будь-якому місці. Тим більше як вчора наголосив держсекретар США Блінкен на засідання Радбезу ООН, Путін готується до війни із застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України", - заявив Порошенко.

Він також переконаний, що в рамках військового плану Україна здатна захистити цивільне населення.

"Ми можемо розгорнути артилерійські системи, системи реактивного залпового вогню, можемо встановити контрбатарейні станції, які в нас є в розпорядженні. І точними ударами накривати артилерію, яка обстрілює цивільні квартали української території", - говорить Порошенко.

Для цього, на його переконання, треба терміново підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, наповнити стратегічні резерви пальним, харчовим, бойовим забезпеченням, розгорнути резерв першої черги й озброїти територіальну оборону для того, що "якщо Путін прийме рішення вдертися в Україну, кожне місто, кожна вулиця, кожен квартал і кожен дім став для нього пеклом".

"Українці здатні захиститися. Для цього треба, щоб народні депутати проголосували збільшення цього фінансування", - резюмував п'ятий президент.