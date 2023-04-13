Порошенко: сейчас нет ничего важнее, чем обеспечить армию оружием, техникой и деньгами

По его словам, сегодня все ресурсы должны идти, прежде всего, на обеспечение Вооруженных сил Украины, в том числе и финансовые.

По словам десантников, которые готовятся к жестоким боям с врагом, сейчас денежное довольствие не превышает 25 тысяч гривен.

"С 2014 года мы делали все для того, чтобы создать Вооруженные силы, повышать денежное довольствие украинских воинов. И сейчас мы будем делать все для того, чтобы достойно платили бойцам", - заявил Порошенко.

По мнению политика, вместо того чтобы тратить средства государственного бюджета на второстепенные статьи, нужно направить их исключительно на армию.

"Сейчас ничего важнее для нас, чем обеспечить воинов оружием, зарплатами, медицинским обслуживанием, выплатами семьям погибших, компенсациями за ранения – ничего важнее не существует", - убежден он.