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Порошенко: сейчас нет ничего важнее, чем обеспечить армию оружием, техникой и деньгами

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал технику одной из вновь бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое согласование. Десантникам привезли 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

По его словам, сегодня все ресурсы должны идти, прежде всего, на обеспечение Вооруженных сил Украины, в том числе и финансовые.

По словам десантников, которые готовятся к жестоким боям с врагом, сейчас денежное довольствие не превышает 25 тысяч гривен.

"С 2014 года мы делали все для того, чтобы создать Вооруженные силы, повышать денежное довольствие украинских воинов. И сейчас мы будем делать все для того, чтобы достойно платили бойцам", - заявил Порошенко.

По мнению политика, вместо того чтобы тратить средства государственного бюджета на второстепенные статьи, нужно направить их исключительно на армию.

"Сейчас ничего важнее для нас, чем обеспечить воинов оружием, зарплатами, медицинским обслуживанием, выплатами семьям погибших, компенсациями за ранения – ничего важнее не существует", - убежден он.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины