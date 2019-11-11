У Порошенка запідозрили радника Зеленського у прокремлівських заявах

Фото: Ірина Геращенко (з відкритих джерела)

Геращенко вимагає реакції Зеленського на заяви його радника

Позиція основного міжнародного переговорника від України, радника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака, яку озвучив під присягою американський дипломат Вільям Тейлор, повністю збігається з кремлівськими тезами і виставляє Україну винною за військову агресію на Донбасі. Про це під час погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

На її думку, у цій ситуації президент Зеленський має чітко сказати суспільству – чи давав він такі директиви своїм радникам.

"Минулого тижня було оприлюднено покази тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, які він під присягою давав Конгресу США. І в цих показах звучить шокуюча інформація, що нова українська влада фактично звинувачує у війні проти України – Україну, а не Росію. Порошенка, а не Путіна. Очевидно, що подібні сентенції радо підхопили російські ЗМІ, адже все це лягає в наративи російської пропаганди про громадянську війну в Україні", – підкреслила парламентар.

Геращенко заявила, що суспільство має знати позицію президента Зеленського і почути від нього, чи давав він своїм радникам такі директиви.

Також народний депутат зауважила, що ця історія відбувається на фоні безпрецедентного рішення міжнародного суду ООН в Гаазі, який фактично визнав, що РФ причетна до фінансування тероризму на Донбасі і до дискримінації громадян України в Криму.

"Це перший прецедент, коли суд готовий розглядати справу по-суті, що ціла країна причетна до фінансування тероризму. Також показовим є те, що суд не врахував жодної претензії РФ. При цьому мені дивно, що не було жодної реакції на таке рішення від Офісу президента України і команди правлячої партії, окрім реакції МЗС", – підкреслила політик.

"Нова влада соромиться називати речі своїми іменами. І таким чином заграє з Путіним. Але хочу зауважити і попередити, що таким чином вам не вдасться улестити агресора. І це треба пам’ятати і усвідомлювати", – застерегла Геращенко.