У Порошенко заподозрили советника Зеленского в прокремлевских заявлениях

Фото: Ирина Геращенко (из открытого источника)

Геращенко требует реакции Зеленского на заявления его советника

Позиция основного международного переговорщика от Украины, советника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и выставляет Украину виновной за военную агрессию на Донбассе. Об этом во время согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее мнению, в этой ситуации президент Зеленский должен четко сказать обществу – давал ли он такие директивы своим советникам.

"На прошлой неделе были обнародованы показания временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал Конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины – Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции с радостью подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарративы российской пропаганды о гражданской войне в Украине", – подчеркнула парламентарий.

Геращенко заявила, что общество должно знать позицию Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы.

Также народный депутат отметила, что эта история происходит на фоне беспрецедентного решения международного суда ООН в Гааге, который фактически признал, что РФ причастна к финансированию терроризма на Донбассе и к дискриминации граждан Украины в Крыму.

"Это первый прецедент, когда суд готов рассматривать дело по сути, что целая страна причастна к финансированию терроризма. Также показательным является то, что суд не учел ни одной претензии РФ. При этом мне странно, что не было никакой реакции на такое решение от Офиса президента Украины и команды правящей партии, кроме реакции МИД", – подчеркнула политик.

"Новая власть стесняется называть вещи своими именами. И таким образом заигрывает с Путиным. Но хочу заметить и предупредить, что таким образом вам не удастся задобрить агрессора. И это надо помнить и осознавать", – заверила Геращенко.