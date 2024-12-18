Порошенко заподозрили в купле-продаже ценных бумаг через благотворительные фонды: что известно

Как известно, сразу 3 благотворительных фонда, которые связаны с Порошенко, собирают донаты на армию.

Так, согласно налоговой отчетности ОО "Солидарное дело общин" в 2022 году получило 152,2 млн грн, а в 2023 - 203,7 млн грн прибыли. "Фонд Порошенко" 203,9 и 357,6 млн грн соответственно. "Фонд "Рошен" - 366,7 и 516,43 млн грн.

По информации журналистов, все платежи и приобретение ценных бумаг фонды Порошенко осуществляют через его "Международный инвестиционный банк". Таким образом, только за расчетно-кассовое обслуживание операции покупки ОВГЗ в банке он мог получить минимум 1,5 млн грн дохода в виде комиссии.

Как известно, благотворительные фонды являются неприбыльными организациями, поэтому не могут зарабатывать средства.

Ранее сообщалось, что за последний год Порошенко обогатился до 1,2 млрд долларов и вошел в тройку олигархов вместе с Ахметовым и Пинчуком.