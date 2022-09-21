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Порошенко призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал исключить Россию из Совбеза ООН и немедленно предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления с трибуны Верховной рады.

"Сегодня, в день Второй пречистой и Международный день мира, маньяк-диктатор произнес свое "блеяние". Что заставило его это сделать? Единство и мужество украинского народа. Мужество и героизм Вооруженных сил Украины. Мировая коалиция в поддержку Украины, демонстрируемая нашими партнерами". И беспомощность вооруженных сил РФ", - заявил Порошенко.

Он также призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовой помощи, а также усилить санкции против России.

"ООН - извлеките россию из Совета Безопасности. НАТО - примите Украину в члены НАТО, дайте План действий по членству", - добавил Порошенко.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

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Петр ПорошенкоРоссийская ФедерацияООН