Пятый президент Петр Порошенко призвал исключить Россию из Совбеза ООН и немедленно предоставить Украине План действий по членству в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления с трибуны Верховной рады.
"Сегодня, в день Второй пречистой и Международный день мира, маньяк-диктатор произнес свое "блеяние". Что заставило его это сделать? Единство и мужество украинского народа. Мужество и героизм Вооруженных сил Украины. Мировая коалиция в поддержку Украины, демонстрируемая нашими партнерами". И беспомощность вооруженных сил РФ", - заявил Порошенко.
Он также призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовой помощи, а также усилить санкции против России.
"ООН - извлеките россию из Совета Безопасности. НАТО - примите Украину в члены НАТО, дайте План действий по членству", - добавил Порошенко.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ .
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.
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