Порошенко виписався з лікарні

Стан здоров'я Петра Порошенка, який захворів на коронавірус, покращився. П'ятого президента виписали з лікарні.

Про це повідомила його прес-служба.

"Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров'я покращився", - йдеться у повідомленні прес-служби п'ятого президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Порошенко захворів на коронавірус, у нього був позитивний тест на COVID-19.

3 жовтня Марина Порошенко повідомила, що Петро Порошенко був госпіталізований з двостороннім запаленням легенів.

Як писало РБК-Україна, станом на 12 жовтня у п'яти областях України та Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусів заповнені на 60,9%.