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Порошенко виграв позов проти BBC


Порошенко задоволений рішенням Високого суду Англії

Президент Петр Порошенко выиграл иск против BBC. Об этом заявил Грэхем Аткинс, руководитель юридической фирмы Аtkins Thomson, представляющий президента Петра Порошенко в иске о клевете, сообщает РБК-Украина.

"Президент Порошенко выражает глубокое удовлетворение решением Высокого суда Англии, который устанавливает, что публикация BBC о нем была обвинением, которое серьезно повредило его репутации и отвергает попытки BBC уменьшить вредное влияние своего материала. Как сказал президент с самого начала, история [об организации тайной выплаты в 400 000 тыс. долларов, осуществленной через неофициальный канал в обмен на переговоры с президентом Трампом] была полностью неправдивой", - заявил Аткинс.

По его словам, Порошенко и дальше будет настаивать на своих требованиях в любом формате, необходимом для обеспечения полного восстановления его репутации.

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