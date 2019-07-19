Порошенко: після виборів президента проросійська "п’ята колона" активізувалась

Після президентських виборів проросійська "п’ята колона" активізувала зусилля для реваншу, руйнування фундаменту української державності, збудованої за п’ять останніх років, і капітуляції України перед агресором. Про це заявив Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Наразі головна мета колаборантів – проповзти до українського парламенту, щоб звідти втілювати накази Кремля. Ми сьогодні можемо твердо наголосити, що ні з Опоплатформою, ні з Опоблоком ми в одній коаліції не будемо. А де ми будемо – визначить коаліційна угода і чіткі взаємні зобов’язання", – наголосив Порошенко.

Порошенко зауважив, що головна мета прибічників Кремля – просувати інтереси країни-агресора всередині України. Однак попередній досвід доводить – будь-яка співпраця з Росією використовується Кремлем як інструмент тиску та шантажу.

"Зміни, які сьогодні намагається протиснути Опозиційна платформа чи Опозиційний блок – це не українські інтереси, це інтерес Росії. Про що вони їздять домовлятися в Москву? Вони їздять домовлятися про газ – найбільш корумпований товар. Я пишаюся тим, що за моєю директивою була припинена купівля газу в 2015 році і Україна перейшла на європейський ринок газу. Щороку у жовтні-листопаді Росія говорила про Україну, нібито Україна краде газ. Щороку у грудні Росія погрожувала перекрити газ. Росія до 2014 року перекривала поставки, починаючи від українських труб – закінчуючи українським металом, починаючи від українського цукру – закінчуючи українським спиртом, молочними продуктами, сиром та іншими товарами. Що це було? Це було ембарго. Це були інструменти економічного тиску на суверенну незалежну державу. Як зараз відбувається з ринком Європейського Союзу? Двері відкриті. З 25% ми досягли сьогодні 43% і точно буде 50%, і ніхто Україну там чіпати не буде! Це наш національний інтерес", – наголосив Порошенко.