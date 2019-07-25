Порошенко зустрівся з Волкером

Фото: Порошенко і Волкер (eurosolidarity.org)

Порошенко і Волкер обговорили ситуацію в Україні

Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

Спецпредставник США відзначив, що останні п’ять років були найбільш продуктивними за всі роки незалежності як для розбудови держави, так і для зміцнення партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Порошенко відзначив тверду підтримку Вашингтону у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та протидії агресії Росії. Як голова "Європейської солідарності" він запевнив, що його партія буде і надалі захищати національні інтереси України.

Порошенко засудив триваюче невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайно звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три військові кораблі. Це підтверджує необхідність подальшого тиску на Москву через ухвалення "азовського пакету" санкцій, переконаний політик.

Сторони скоординували кроки з протидії будівництву "Північного потоку 2".

Порошенко закликав використати нагоду грудневого саміту НАТО у Лондоні для предметної дискусії щодо надання Україні ПДЧ.

"Наша держава де-факто відіграє роль східного форпосту НАТО та трансатлантичного світу, і це є важливим аргументом на користь відповідних дискусії і рішення", - зазначив він.

Окремо було обговорено питання надання Україні статусу головного союзника США поза межами НАТО.

Лідер ЄС звернув увагу Волкера на зростаючу загрозу "російського капіталу" в українських медіа. Порошенко відзначив необхідність захисту свободи ЗМІ в Україні в умовах "тиску на них з боку нової влади".

Під час зустрічі було також обговорено питання продовження консолідованих зусиль у втіленні необхідних реформ в Україні, передусім у боротьбі з корупцією.

Порошенко також висловлив застереження проти останніх рішень з ознаками політично-вмотивованих переслідувань, які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України.