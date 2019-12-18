Порошенко на зустрічі із главою ВК: ми проти політично мотивованого правосуддя

П'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в Страсбурзі зустрівся з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Висловлено застереження щодо кількісного зменшення складу Верховного суду для недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти введення в Україні політично мотивованого правосуддя", - розповів Порошенко.

На зустрічі сторони зазначили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.

Також особливу увагу Венеціанська комісія приділяє змінам до Конституції України в частині децентралізації і свободи засобів масової інформації.

"Щиро вітаю Джанні Букіккіо з переобранням на пост глави Венеціанської комісії та дякую за плідну розмову!", - підсумував п'ятий президент.