Порошенко: лікарі дали негативну оцінку владі за підготовку до епідемії

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум вдесятеро

Влада провалила підготовку до епідемії на рівні медичних закладів, це визнають дві третини лікарів в Україні, в кількість тестів на коронавірус має бути збільшена мінімум вдесятеро, інакше карантинні обмеження знищать економіку держави. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова", передає РБК-Україна.

"Оприлюднене опитування лікарів, які знаходяться на передньому краї боротьби з пандемією коронавірусу. І 65% всіх лікарів України вважають дії української влади по протидії пандемії негативними, оцінюючи їх по 5-ти бальній системі на одиницю або двійку", - сказав Порошенко.

На його думку, інакшої оцінки й не могло бути, оскільки на початку року уряд не перешкоджав вивезенню з України мільйонів захисних масок, які продавалися за ціною 80 копійок.

"Ми створили тимчасову слідчу комісію, передали документи в правоохоронні органи. Ви думаєте, когось притягнули до відповідальності? Ні. Не знайшли порушень", - додав Порошенко.

Тепер, наголошує Порошенко, як і у 2014-му році на захист армії, сьогодні на захист медиків стали волонтери та меценати, які об’єднують зусилля і допомагають країні.

"В Україну завезено коштами благодійників 170 тисяч захисних костюмів. Додатково ще 130 тисяч завезла наша команда з Кореї та Китаю. Всі захисні костюми було розподілено спільно з Міністерством охорони здоров’я по ключовим опорним лікарням, бо мета наша - захистити лікарів", - зауважив лідер "ЄС".

Окрім того, Порошенко переконаний, кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум вдесятеро.

"Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робимо 4 тисячі. Якщо не вистачає лабораторій, то скажіть, я їх привезу. Якщо не вистачає тестів, у нас немає цих 2 мільйонів, скажіть. Якщо питання організаційне, то теж скажіть. Кожен пацієнт, який звертається до лікаря, - має пройти тестування. Протестовано за весь час - близько 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, водночас як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", - сказав Порошенко.

Він також наголошує, що лабораторія коштує від 17 тисяч доларів, а один тест в Китаї при великій партії від 5 до 14 доларів.

"І вже 150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті, у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені сьогодні ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?" - підсумував п'ятий президент.

Нагадаємо, станом на 5 травня, за весь час епідемії в Україні підтверджено 12 697 випадків зараження COVID-19, померли від ускладнень 316 українців, 1875 одужали.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що пік коронавірусу в Україні завершиться 8-9 травня.