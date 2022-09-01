ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко: війна забрала дитинство в українських дітей, але не забрала віру в перемогу

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 21:52
Порошенко: війна забрала дитинство в українських дітей, але не забрала віру в перемогу Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко у День знань висловив надію, що наступного року тисячі учнів, студентів та викладачів зможуть без остраху зустріти 1 вересня у класах та аудиторіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"1 вересня - День знань - свято, яке російські нелюди вкрали в українських дітей та студентів. Російські збройні сили руйнують школи та університети, дитячі садки та будинки. Понад 2400 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 270 зруйновано повністю", - заявив Порошенко.

На його думку, війна забрала нормальне дитинство у дітей, плани на майбутнє - у випускників. Але не забрала віру у перемогу.

"Щиро вірю, що вже наступного року учні та студенти, вчителі та викладачі зустрінуть новий навчальний рік у школах та університетах. А ще - вірю у ЗСУ та тримаю кулаки за хлопців", - додав політик.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Вторгнення Росії до України Діти війни
NEWS
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму