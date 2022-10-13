Порошенко с волонтерами отправляют на передовую большой груз для ВСУ
Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" отправляют на передовую крупную партию для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
Речь идет о 10 автомобилях DAF, пикапах, дронах, генераторах, буржуйках, рациях, комплектах зимней одежды, спальных мешках и специальной полевой бане.
По его словам, имея обратную связь от воинов, вместе с волонтерами готовят для фронта самое необходимое. Общая сумма помощи, которая отправляется на передовую, превышает 17,5 млн. грн.
Напомним, всего через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, Roshen и волонтеры ОО "Справа громад" передали в ВСУ помощь более чем на 1 млрд 650 млн грн.
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