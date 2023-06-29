Порошенко с волонтерами везет на Донбасс большую партию техники

Пятый президент Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" везет на Донбасс большую партию техники. В частности, грузовики, супертягач Foden и восстановлен после обстрела SHIELD.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
Очередная партия техники снова готова отправляться на восточный фронт, ее Порошенко передаст морпехам и бойцам бригад ДШУ.
Здесь несколько британских DAFов, банно-прачечные комплексы, а также супертягач Foden, который поможет доставить на передовую отремонтированный броневик SHIELD, пораженный во время вражеского обстрела 120-мм миной.
"7 тысяч украинцев приняли участие в сборе средств на SHIELD, и мы вместе поставили эти абсолютно фантастические, отличные бронированные машины украинским десантникам. Они имеют уникальную бронекапсулу. И после попадания мины, после подрыва рядом снаряда РСЗО, Града украинские десантники остались в живых. Мы забрали 4 броневика от десантников на ремонт, и первый SHIELD мы возвращаем обратно на фронт, отремонтированный, восстановленный, боеспособный", - говорит Порошенко.
Также в войска передадут тягач Foden - это уже второй такой автомобиль, способный быстро разгрузить контернер с боеприпасами или загрузить подбитую бронетехнику для срочной эвакуации.
Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко передал десантникам 79 бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами. Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.