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Порошенко з волонтерами за півроку спрямував на допомогу ЗСУ 46 млн доларів

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія Roshen та волонтери ГО "Справа громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка у Facebook.

"З 24 лютого ми зосередили свої зусилля на трьох напрямках. У парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. Ще один пріоритет - зміцнення міжнародної підтримки України. І найголовніше - зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки та безпілотників для ЗСУ", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що фонд отримав контракт, закупив й доставив в Україну і вже передав десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. Ще будуть британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені.

Він також зазначив, що пріоритетом є оснащення ЗСУ сучасною технікою - безпілотниками і військовими роботами.

"Проект Poseidon з оперативними безпілотниками, який називається "Очі Арти", і який спільно зі "Справою Громад" дозволяє нашій артилерійській розвідці по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби", - додав він.

Ще одна новинка для ЗСУ - робот для евакуації поранених THeMIS. Цей проект Фонд Порошенка реалізує спільно з батальйоном парамедиків "Госпітальєри".

"Доля України, доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зміцнити ЗСУ перед вирішальними боями. Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які залучені в організацію системи допомоги від "Справи Громад". І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики і включаються в цю допомогу - грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога", - резюмував Порошенко.

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