Порошенко с волонтерами передали батальону на южном направлении партию помощи

Один из батальонов, воюющий на южном направлении, получил от Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа громад" генераторы, буржуйки, Starlink и необходимые для бойцов медикаменты. День назад бойцы из этого подразделения получили пикап.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"После ударов российских ракет и иранских дронов по энергетической инфраструктуре очень большим дефицитом стали генераторы. Поэтому мы передаем мощные дизельные генераторы на 9 кВт, а также генераторы меньшей мощности - на 3 кВт, так что будет и тепло, и свет", - написал Порошенко. .

Он также пообещал в кратчайшие сроки обеспечить другие запросы военных.

Почти 8 месяцев эти ребята вели очень решительные бои за освобождение украинской земли: часть на Востоке, часть на Юге, обеспечивая контрнаступление. И сейчас, выполнив свое боевое задание там, перебрасываются на новое направление возможного российского удара. Куда именно – не можем сказать. Но поверьте, украинская земля в надежных руках наших мужественных воинов", – написал Порошенко.