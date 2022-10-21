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Порошенко з волонтерами передали батальйону на південному напрямку партію допомоги

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П'ятниця 21 жовтня 2022 20:03
Порошенко з волонтерами передали батальйону на південному напрямку партію допомоги Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Один з батальйонів, який воює на південному напрямку, отримав від Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа громад" генератори, буржуйки, Starlink та необхідні для бійців медикаменти. День тому, бійці з цього підрозділу отримали пікап.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Порошенка у Facebook.

"Після ударів російських ракет та іранських дронів по енергетичній інфраструктурі дуже великим дефіцитом стали генератори. Тож ми передаємо дизельні потужні генератори на 9 кВт, а також генератори меншої потужності - на 3 кВт, так що буде і тепло, і світло", - написав Порошенко.

Він також пообіцяв у найкоротші терміни забезпечити й інші запити військових.

"Майже 8 місяців ці хлопці вели дуже рішучі бої за звільнення української землі: частина на Сході, частина на Півдні, забезпечуючи контрнаступ. І зараз, виконавши своє бойове завдання там, перекидаються на новий напрямок можливого російського удару. Куди саме - не можемо сказати. Але повірте, українська земля в надійних руках наших мужніх воїнів", - написав Порошенко.

Порошенко з волонтерами передали батальйону на південному напрямку партію допомоги

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія Roshen та волонтери ГО "Справа громад" передали у ЗСУ допомогу на суму понад 1 млрд 650 млн грн.

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