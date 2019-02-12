Порошенко вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради

У раду були обрані Оксана Маркарова і Яків Смолій

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту документа, заместитель главы Администрации президента Украины Сергей Марченко был включен в состав совета и назначен секретарем нацсовета.

Кроме этого, в совет были избраны действующий министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ - Яков Смолий.

Вместе с тем, из совета были исключены экс-замглавы АПУ Дмитрий Шимкив и экс-министр финансов Александр Данилюк.

Отметим, Национальный инвестиционный совет был создан в декабре 2014 года. Совет является исключительно консультативным органом при президенте.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Европейский союз может перечислить Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в конце марта - начале апреля.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что для укрепления украинской экономики, которая находится на полпути реформ, необходимо приложить значительные усилия.