Фото: Оксана Маркарова і Яків Смолій (з відкритих джерел)

У раду були обрані Оксана Маркарова і Яків Смолій

Президент України Петро Порошенко вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження, опубліковане на офіційному сайті глави держави.

Згідно з текстом документа, заступник голови Адміністрації президента України Сергій Марченко був включений до складу ради та призначений секретарем нацради.

Крім цього, в раду були обрані чинний міністр фінансів Оксана Маркарова і голова НБУ - Яків Смолій.

Разом з тим, з ради були виключені екс-заступник глави АПУ Дмитро Шимків і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Відзначимо, Національний інвестиційний рада була створена в грудні 2014 року. Рада є виключно консультативним органом при президентові.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Європейський союз може перерахувати України другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро, які наприкінці березня - початку квітня.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що для зміцнення української економіки, яка знаходиться на півдорозі реформ, необхідно докласти значних зусиль.