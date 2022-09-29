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Порошенко примет участие в международной конференции по вопросам безопасности в шведском Висби

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Четверг 29 сентября 2022 14:13
Порошенко примет участие в международной конференции по вопросам безопасности в шведском Висби Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко совершит рабочую поездку в Швецию для участия в ежегодной международной конференции по вопросам безопасности в Висби на острове Готланд (Швеция).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Конференция этого года посвящена обсуждению путей поддержки Украины после российского вторжения, развития Европейского Союза и НАТО.

Порошенко, приглашенный как ключевой спикер, выступит с программной речью по усилению международной поддержки Украины после фейковых "референдумов" на оккупированных территориях и жесткого противодействия цивилизованному миру ядерным угрозам российского агрессора.

Запланированы также встречи с представителями нового правительства Швеции и политических кругов США, НАТО, стран Скандинавии, Балтии, других европейских стран.

В пресс-службе заявили, что во время международных контактов Порошенко будет продвигать вопрос неотложной ускоренной массированной оборонной помощи Вооруженным Силам Украины для отражения агрессивным планам Кремля.

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Петр Порошенко
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