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Порошенко отправил новую партию беспилотников для ВСУ и анонсировал создание сервисного центра

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко направил новую партию беспилотников для ВСУ и анонсировал создание сервисного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Сразу после окончания Мюнхенской конференции безопасности на несколько часов заехали на Кипр - здесь мы подписываем новые документы по проекту Poseidon и отправляем в Украину еще одну партию "птичек" для нашей артиллерии. Есть и другие интересные наработки - пока мы их не разглашаем, но они неприятно поразят русскую и порадуют украинцев. Вот эти уже упакованные комплексы отправляются сегодня вечером в Украину, чтобы как можно быстрее попасть к нашим ребятам на передовую", - сообщил Порошенко.

По его словам, вместе с партнерами-производителями постоянно идет работа по модернизации этих оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов.

"Мы также тщательно изучаем возможности шестой модели - Poseidon H6. Он летает на большей высоте, часами может находиться в воздухе и имеет большую грузоподъемность", - добавляет Порошенко.

Он также сообщил, что было договорено начать программу построения сервиса, состава запасных частей, расширение учебной программы - как пилотов, операторов дронов, так и техников.

Напомним, в августе 2022 года Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на БПЛА Poseidon H10. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота – до 4000 метров.

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