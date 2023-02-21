Порошенко отправил новую партию беспилотников для ВСУ и анонсировал создание сервисного центра

"Сразу после окончания Мюнхенской конференции безопасности на несколько часов заехали на Кипр - здесь мы подписываем новые документы по проекту Poseidon и отправляем в Украину еще одну партию "птичек" для нашей артиллерии. Есть и другие интересные наработки - пока мы их не разглашаем, но они неприятно поразят русскую и порадуют украинцев. Вот эти уже упакованные комплексы отправляются сегодня вечером в Украину, чтобы как можно быстрее попасть к нашим ребятам на передовую", - сообщил Порошенко.

По его словам, вместе с партнерами-производителями постоянно идет работа по модернизации этих оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов.

"Мы также тщательно изучаем возможности шестой модели - Poseidon H6. Он летает на большей высоте, часами может находиться в воздухе и имеет большую грузоподъемность", - добавляет Порошенко.

Он также сообщил, что было договорено начать программу построения сервиса, состава запасных частей, расширение учебной программы - как пилотов, операторов дронов, так и техников.