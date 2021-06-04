Порошенко: важливо забезпечити незворотність реформи децентралізації в України

"Глибоко вдячний пані Канцлеру Меркель за її підтримку у цьому питанні", - наголосив Порошенко.

Він також наголосив на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.

"Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України", - наголосив Порошенко. Він додав, що "Європейська солідарність" твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.

Важливу увагу на зустрічі також було приділено ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.