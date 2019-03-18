Порошенко звільнив заступника командуючого Нацгвардії

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Бондар відповідав за питання громадської безпеки

Президент Петро Порошенко звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт президента.

49-річний генерал-майор Бондар відповідав за питання громадської безпеки.

"Звільнити Бондаря Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 13 березня 2019 Президент України Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божко. Він обіймав цю посаду з вересня 2017 року. Раніше, від червня 2015 Божок виконував обов'язки глави місії України при НАТО. Тимчасово виконувати ці обов'язки буде Олексієнко Андрій Вікторович.

Зазначимо, нещодавно Порошенко підписав указ "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні". Перзидент також доручив Кабінету міністрів за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони розробити і затвердити у двомісячний строк план реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні.