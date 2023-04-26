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Порошенко об украинском экспорте: Европа должна выбрать, что важнее - деньги или безопасность

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что проблему ограничения украинского экспорта можно решить из-за денежных компенсаций польским фермерам. Экспорт сельхозпродукции в Европу для Украины важен как воздух, поэтому нужно немедленно решать эту проблему с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Если в первом квартале экспорт аграрной продукции Украины составлял 7 млрд, то экспорт в страны Евросоюза составлял 5 млрд. Из них абсолютное большинство - в наши восточные страны-партнеры. И как только Польша заявила о том, что она прекращает экспорт и транзит, то сразу же это имело эффект домино и большинство других стран также остановились", - заявил Порошенко.

По его мнению, нам нужно решать это на уровне Еврокомиссии. Это вопрос миллиардов экспортных поступлений. Это вопрос платежного баланса.

"Пока я считаю, что шансы не упущены. И мы очень ждем этого. Это вопрос "или - или". Есть такая пословица: если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Эту проблему можно решить деньгами путем компенсации польским фермерам. И если фермеры компенсируются, то это означает, что транзит беспрепятственный. И это означает, что Украина не потеряет миллиарды долларов экспорта", - добавляет Порошенко.

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Петр ПорошенкоЕвросоюз