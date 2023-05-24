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Порошенко: Украина получила окно возможностей для вступления в ЕС, мы должны им воспользоваться

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко, который в Брюсселе проводит встречи с руководством Европарламента и Еврокомиссии, заявил, что важно сделать все, чтобы предвступительные переговоры Украины с Евросоюзом начались еще до конца этого года - до выборов в Европарламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в ходе переговоров с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгеи и исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

"Мы обсудили подготовку начала переговоров по вступлению Украины в ЕС и выполнение 7 критериев, которые были объявлены президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и имеют принципиальное значение. Начиная с независимости антикоррупционных органов и завершая Конституционным Судом и принципами его формирования", - отметил Порошенко.

По его мнению, Украина обязалась и немедленно должна имплементировать их в свое законодательство. Нужна решительность действий, консолидированная работа парламента, правительства и президента, потому что ничего важнее нашей победы и вступления в НАТО, вступление в ЕС нет, убежден Порошенко.

"Работа впереди огромная. Уровень оценки, уровень информированности очень велик. Но я с оптимизмом смотрю на перспективы, потому что это в интересах Украины. Проводить реформы во время войны возможно и необходимо", - добавил он.

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Петр Порошенко