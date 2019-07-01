Порошенко: Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики

Будь-які обговорення питань, що стосуються України, мають відбуватися тільки за участі самої України. Про це у прямому ефірі телеканалу "Україна" заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, коментуючи перебіг саміту "Великої двадцятки" в Японії, передає РБК-Україна.

"Долю України мають вирішувати українці, і в переговорах в партнерами я виходив з принципу "Нічого про Україну – без України!". Прямо напередодні попереднього саміту "Великої двадцятки", який відбувався в Буенос-Айресі і Аргентині, я провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, бо президент Трамп був у повітрі, якраз летів в Буенос-Айрес. Це відбулося одразу ж після акту агресії в Керченській протоці. Коли наші кораблі були атаковані кораблями Російської Федерації. Відбулися переговори з генсеком НАТО, з канцлером Меркель, з Джастіном Трюдо (прем’єр-міністром Канади) і багатьма іншими членами "Великої двадцятки", - зазначив Порошенко.

Він зазначив, що було погоджено спільне рішення за його участі як президента держави, що поки не будуть відпущені кораблі та моряки, з Путіним ніхто не буде проводити переговори. "Це слово було дотримане", - нагадав Порошенко.

"Зараз що змінилося? Зараз – і ми бачимо ці ризики - Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики. І я наполегливо раджу і керівництву держави, готовий запропонувати ще раз свою підтримку. Бо і я, і моя політична сила – ми є державники. Нам категорично неприйнятна позиція "чим гірше, тим краще". Якщо треба допомогти зв’язками, авторитетом, порадами, розробкою стратегії – ми завжди готові", - наголосив лідер "Європейської солідарності".