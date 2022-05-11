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Порошенко: Україна стала фортецею на східному фланзі НАТО

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Середа 11 травня 2022 21:06
Порошенко: Україна стала фортецею на східному фланзі НАТО Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Україна сьогодні фактично стала фортецею на східному фланзі НАТО і наша армія вже довела свою ефективність на рівні натівських стандартів. Ми маємо бути в Північноатлантичному альянсі, який гарантує мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні. Якщо це станеться, і це малоймовірний сценарій, це була б поразка не лише України, а й НАТО та Вільного світу. Це була б поразка демократії перед автократією", - наголосив він.

На його думку, Україна за 8 років російської агресії перетворилася на фортецю на східному фланзі НАТО. Саме ми не дозволяємо Путіну перекинути його війну на інші країни.

"Українська армія неодноразово доводила, що воює в стилі НАТО. І я пишаюся тим, що з 2014 року під моїм командуванням і за допомогою наших союзників по НАТО ми не втрачали часу, щоб створити нову українську армію з повного нуля", - зазначив він.

Порошенко також закликав напередодні саміту НАТО в Мадриді розглядати Україну як найбільш відданого союзника НАТО.

"На полі бою ми довели, що відповідаємо критеріям ПДЧ на 100 відсотків. Якщо ми цього не заслуговуємо, то хто заслуговує? Настав час для НАТО вивчити урок Бухареста. І настав час для НАТО навчитися мужності України, - сказав він.

Порошенко переконаний, що зараз Україні потрібно більше важкої зброї, а також акти про ленд-ліз від союзників, включаючи Болгарію.

"Нам потрібно зупинити Путіна в Україні і зупинити його сьогодні. Інакше російські танки та крилаті ракети можуть з’явитися деінде, навіть у Болгарії. Не недооцінюйте цей виклик. Чим більше Україна отримає зброї, чим більше західної підтримки прийде до України, чим більше санкцій буде проти Росії, тим швидше закінчиться ця війна", - додав він.

Порошенко також зауважив, що зараз ми живемо у переламний момент історії і лише від нас залежить як виглядатиме світ завтрашнього дня.

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