Порошенко: якщо Україна перестане стріляти - України не стане

"Єдність є ключовим компонентом міцності України. Світ вже не буде таким, яким він був до 24 лютого цього року. Зараз ми живемо у геть іншому світі. І не важливо, досвідченим чи не досвідченим є президент Зеленський, ми в Україні є всі обʼєднані. Ми всі разом. Ми це демонструємо вже протягом 19 днів, і робимо це дуже ефективно. Я зроблю все від мене залежне з тим, щоб на переговори президент Зеленський поїхав як міцний лідер обʼєднаної країни, яку поважають в усьому світі", - заявив Порошенко.

Також політик переконаний, що Путін піде настільки далеко, наскільки ми йому це дозволимо зробити.

"Я впевнений, що глава держави має йти на такі переговори із сильною позицією, за підтримки єдності всередині нашої держави та за єдності всього світу. Зараз ми спромоглися зруйнувати сценарій Путіна. І це дуже важлива річ, що ми маємо демонструвати з нашого боку позицію сили. В іншому разі ми просто виснажимось. Якщо Україна перестане стріляти - не стане України. Якщо перестане стріляти Росія - прийде мир. Це дуже просто", - заявив Порошенко.

Він також закликав союзників відкрити другий фронт і надати Україні ще більше зброї, боєприпасів та амуніції.

"Зараз саме час для запровадження нової форми нашої співпраці. Наші резерви, наші склади порожніють. Їх треба поповнювати. Адже справжньою метою Путіна є не Україна. Це його війна проти всього Заходу. І, можливо, це досить віддалене порівняння з Другою світовою війною та Великою Британією. Що тоді було зроблено? Був відкритий другий фронт", - додав Порошенко.

"Пам‘ятайте - якщо впаде Україна, Путін не зупиниться. Путін піде далі. А от якщо Україна виграє, тоді це стане символом миру", - резюмує Порошенко.