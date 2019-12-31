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Порошенко: Труба буде притягнутий до відповідальності

Новини » Політика     31.12.2019 - 21:02
Порошенко: Труба буде притягнутий до відповідальності
Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Порошенко вважає, що Труба буде притягнутий до відповідальності, зокрема, за переслідування "майданівців"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що екс-глава Госбюро розслідувань Роман Труба буде притягнутий до відповідальності. Про це Порошенко заявив під час інтерв'ю за підсумками 2019 року в ефірі телеканалу "Прямий".

"Екс-директор Державного бюро розслідувань Роман Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він вчинив під час перебування ня посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року",- заявив Порошенко, коментуючи кримінальні переслідування героїв АТО, волонтерів та активістів, які "мають на меті дискредитацію патріотичного середовища в Україні".

"Повністю дискредитоване Державне бюро розслідувань злочинця Труби. Злочинця - тому що те, що він зробив і що з’явилось на записах, чітко доводить склад злочину. Він отримував незаконні вказівки від керівництва країни, Офісу президента і реалізовував їх, даючи незаконні вказівки слідчим", - зазначив Порошенко, посилаючись на оприлюднені у ЗМІ записи із кабінету екс-директора ДБР Труби, які свідчать про прямі вказівки Офісу президента Зеленського щодо тих чи інших кримінальних проваджень.

"В тому числі і по підписанню мінських угод. В тому числі і по Керченській протоці і по діям військових моряків. І тому числі і по націоналізації "ПриватБанку" і багатьом-багатьом іншим питанням, які мають державну вагу", - нагадав Порошенко, зокрема, і про ті кримінальні провадження ДБР, які були інспіровані проти п’ятого президента України поплічником Януковича Андрієм Портновим.

"Я твердо переконаний, що пана Трубу буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ці злочини, які він скоїв, перебуваючи на цій посаді. І не виключено, що і за злочини проти майданівців, які він скоїв у 14-му році, які зараз відкрилися", - наголосив Порошенко.

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