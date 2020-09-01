У Порошенка вимагають повернути кошти педагогам й захистити їх від епідемії

"Європейська солідарність" зареєструвала законопроект про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів.

Про це під час виступу у Верховній раді заявила народний депутат, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що уряд "забрав 5 мільярдів гривень з освіти, а кошти з фонду боротьби з COVID-19 спрямовані на передвиборчий піар". В результаті 1 вересня у розпал пандемії школи відкрилися без засобів захисту, наражаючи на небезпеку і дітей, і вчителів.

"Європейська солідарність" реєструє законопроект про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Законопроект, зокрема, передбачає страхування життя та здоров’я педагогічних та науково-педагогічних працівників на період епідемії коронавірусу; додаткові доплати до заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним закладам, які безпосередньо організовують освітній процес на період епідемії у розмірі 100 відсотків заробітної плати. А також забезпечення освітян сертифікованими засобами індивідуального захисту.

"Насамперед, це морально-етична криза сьогоднішньої влади. Це тоді, коли переможно створюється фонд боротьби з COVID-19, а після того більша частина коштів цього фонду перенаправляється на так зване "Велике будівництво", бо наближаються місцеві вибори. Це коли в освіти забирають понад 5 мільярдів гривень у цей фонд, а потім місцевій владі наказують самостійно забезпечити і антисептиками і масками школи. В результаті сьогодні, 1 вересня у розпал пандемії багато шкіл відкривається без засобів захисту, наражаючи на небезпеку і дітей, і вчителів", - підкреслила вона.

За її словами, замість обіцяного збільшення робочих місць ми сьогодні отримуємо тисячі нових безробітних. Жорсткі карантинні обмеження на початку пандемії вбили малий і середній бізнес.

"А зараз, коли ситуація погіршується в порівнянні з весною, розумні карантинні обмеження більше не запроваджуються. Це ще раз свідчить про некомпетентність і не фаховість уряду. Можливо вони нам пояснять коли помилялися зараз чи тоді навесні?" - додає нардеп.

Нагадаємо, сьогодні в школах України починається новий навчальний рік. Однак через пандемію коронавірусу формат освітнього процесу істотно зміниться. Як в умовах карантину проходить 1 вересня, і де перший дзвоник відзначають дистанційно - детально на РБК-Україна.