У Порошенка вимагають скликати сесію Ради через витрати Фонду боротьбі з COVID-19

Партія "Європейська солідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної ради та заслухати звіт про використання коштів з Фонду боротьбі з COVID-19, а також розпочати кримінальні провадження щодо розкрадання коштів цього фонду.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов на брифінгу.

Лікарі з регіонів України, які теж взяли участь у брифінгу, підтвердили катастрофічну ситуацію з розвитком пандемії.

Герасимов нагадав, що на початку епідемії парламент України виділив уряду 65 мільярдів гривень на боротьбу з ковідом.

"Було дуже сумно дивитися на висновки Рахункової палати, міністерства фінансів, інших державних установ відносно використання фонду. Знаєте, скільки закуплено апаратів штучної вентиляції легень з фонду по боротьбі з ковідом? Нуль. Знаєте, скільки закуплено обладнання для облаштування приймальних відділень опорних лікарень? Нуль. Всі говорили про доплати лікарям. Але ви знаєте скільки використано і виплачено цих доплат? 5% від того, що заплановано", - заявив Герасимов.

Він також зазначив, що в Україні досі найменша у Європі кількість тестувань.

"65 мільярдів гривень, які були виділені парламентом більше ніж півроку тому, вистачило б на те, щоб зробити понад 80 мільйонів тестів. При рівні 80 тисяч тестів на добу, що достатньо з точки розу фахівців для нашої країни, нам би вистачило на більш ніж тисячу днів. Тобто майже на три роки. Але цього немає", - наголосив депутат.

"Європейська солідарність" вимагає терміново зібрати сесію парламенту, щоб отримати звіт про використання коштів з фонду й звіт правоохоронців відносно законності витрат з фонду.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав владу витрачати кошти Фонду боротьби з COVID-19 за призначенням. Він також закликав припинити перекладати відповідальність на місцеві органи влади, лікарів і громадян.