У Порошенка вимагають порушити справу проти Труби

Фото: Петро Порошенко (пресслужба)

"Європейська солідарність" закликає розслідувати так звані "плівки Труби"

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" привітала звільнення голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби і вимагає від Генеральної прокуратури України (ГПУ) порушити проти нього кримінальне провадження. Про це йдеться в офіційній заяві партії.

"Обов’язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих "плівок Труби", записаних у кабінеті екс-керівника ДБР. З них очевидно, що ДБР стоїть не на захисті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію. Покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на "плівках Труби".,- йдеться в заяві.

Окрім того, "Європейська солідарність" вважає, що саме звільнення Труби здійснено з порушеннями Конституції.

"Як відомо, згідно рішення Конституційного суду від 16.12.2019, президент не має права призначати керівництво ДБР. У висновку суду чітко зазначено, що "підпорядкування НАБУ та ДБР президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів", - йдеться у заяві.

У Порошенка наголосили на неприпустимості порушення Конституції та закликали президента Володимира Зеленського і парламентську більшість перед здійсненням подальших кадрових змін у ДБР привести законодавство, яке регулює його діяльність, у відповідність до Конституції.