Порошенко закликав владу виділити 50 млрд гривень на армію

"Треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади. Для цього нам потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення, яке має складати не менше 25 тисяч гривень, а на передовій - 50 тисяч гривень. Загалом на це необхідно 21 млрд грн", - заявив Порошенко.

Додатково до цього треба скоротити термін контрактів, переконаний Порошенко. Ветерани, які відслужили у конкретних частинах, повинні мати можливість повернутися, маючи достойне грошове забезпечення і уклавши контракт саме на особливий період.

"Друга позиція - термінове наповнення стратегічних резервів. Наголошую, якби це рішення було прийнято тоді, коли ми пропонували - в листопаді, уже були б завершені тендерні процедури, закупівля і комплектація складів, резервів", - констатує Порошенко.

Він також закликав владу негайно забезпечити армію паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням.

"Євросолідарність" також закликає забезпечити співфінансування разом із суб’єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони.

"Виділити зараз фінансування шляхом коштів державного бюджету 28 мільярдів на ці програми. І шляхом коштів резервного фонду Кабінету міністрів вже зараз надати 300 мільйонів для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз", - переконаний Порошенко.