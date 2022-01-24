Порошенко вимагає провести закрите засідання Ради за участі Зеленського

"Сьогодні питання безпеки європейського континенту вирішується в Україні. Слухання по ситуації на українсько-російському кордоні проходять в Конгресі США, Бундестазі, британському парламенті, більшості парламентів ЄС. Посольства починають евакуацію родин дипломатів, що я категорично не підтримую, а Верховна рада тим часом займає позицію невтручання в справу захисту України, перебуваючи на канікулах п’ять тижнів", - зазначив Порошенко.

За його словами, з початку листопада влада заперечує російську загрозу і не спромоглася навіть детально обговорити її.

"З початку листопада, коли стало відомо про посилення агресивних приготувань Росії, сказано багато слів. Але не виділено жодної додаткової копійки на армію. Навіть наприкінці року, коли ділили непередбачені інфляційні доходи, майже все відправили на дороги, - констатує Петро Порошенко. - Ми вимагаємо завтра провести закрите засідання Верховної ради України за участі Зеленського, всього вищого військово-політичного керівництва. Дати меседж депутатам і дати меседж народу".

Політик підкреслив, що уряд має прийти на це засідання з проектами виключного переліку законопроектів.

"Фракція "Європейської солідарності" зареєструвала законопроект №6542 - зміни до бюджету. 50 млрд грн треба зняти з "Великого будівництва", з резервів, у тому числі за рахунок Міжнародного валютного фонду, і спрямувати на збільшення грошового утримання військовослужбовців. Для того, щоб замотивувати ветеранів повернутися до своїх бригад. Не треба запрошувати їх на три роки - треба запрошувати їх на півроку, тоді, коли найбільша загроза. І змінити ситуацію, коли чисельність бригад укомплектована на 50%, - зауважує п’ятий президент. - Треба забезпечити закупівлю бронежилетів і касок, треба закупити пальне. Треба сформувати резерви першої черги і негайно, це треба робити це прямо зараз".