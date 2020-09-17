Порошенко вимагає переглянути рішення Ради щодо конкурсної комісії САП

На його думку, рішення поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом

Партія "Європейська солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.

Про це заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко у Facebook.

"В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру", - наголошує Порошенко.

На його думку, ставити під загрозу безвіз - значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії.

"Показово, що формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося спільним голосуванням коаліції із "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. І депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву. Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США", - додає Порошенко.

"Європейська солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної ради про формування конкурсної комісії по САП.

"Зі свого боку в діалозі з нашими міжнародними партнерами я зроблю все від мене залежне, щоби українці не потерпали через власну владу. Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада затвердила склад комісії з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До цього євродепутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон заявила, що українська влада лобіює своїх кандидатів на керівника САП.

Пізніше в Євросоюзі заявили, що підтримка України з боку ЄС і США залежить від прозорості відбору глави САП.