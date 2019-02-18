Порошенко в США проведе зустріч з генсеком ООН

Також у Нью-Йорку Порошенко проведе зустріч з головою Генасамблеї ООН

Президент Украина Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 20 февраля проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой Генассамблеи ООН Марией Эспиносой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По информации заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, в рамках визита состоятся также встречи Порошенко с генеральным секретарем ООН, с главой Генассамблеи ООН, другие двусторонние встречи.

Заместитель Главы АПУ также анонсировал трехсторонний саммит президентов Украины, Польши и Литвы в Люблине (Польша) в штаб-квартире общей украинско-польско-литовской военной бригады УкрПолЛитБриг, которая состоится 22 февраля и будет посвящена вопросам обороны и военного сотрудничества ради укрепления региональной и европейской безопасности.

Напомним, ранее Петр Порошенко анонсировал свое выступление с докладом на Генеральной ассамблее ООН по ситуации на оккупированных территориях. По словам президента, он будет требовать защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце января президент анонсировал, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце февраля будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.