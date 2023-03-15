Порошенко: дело чести государства довести процесс по "долгу Януковича" до окончательной победы

Пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение Верховного суда Великобритании в пользу Украины по делу "долга Януковича" и назвал его обнадеживающим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"С 2015 года мы системно и последовательно отстаивали интересы Украины по этому делу и в переговорах с МВФ и кредиторами, и в британских судебных инстанциях. Говорил об этом раньше и подчеркиваю сегодня. Предоставленные российским агрессором $3 млрд были ни чем иной как взяткой за отказ Киева подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС", - написал Порошенко.

По его мнению, сегодня дело чести государства довести этот символически важный процесс до окончательной победы.

Как известно, в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на выплату так называемого "российского долга Януковича", который фактически был политической взяткой за измену евроинтеграции Украины.

Россия решила оспорить это решение в международных судах. В 2015 году Верховная рада восьмого созыва ввела мораторий на погашение этого долга.

В апреле 2016 года Порошенко подписал закон, сделавший мораторий на выплату Украиной России части государственного долга бессрочным.