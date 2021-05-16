Порошенко: хто досі бачить "плюси СРСР", нехай приїде у Биківню

Учасники вшанування поклали квіти до Братської могили та до Пам’ятного знаку польських поховань, встановили лампади біля Центрального монументу Меморіалу.

"Кожен рік у ці травневі дні велика кількість українців приходить на биківнянські могили. В цей сосновий бір, який зберігає пам’ять про десятки, якщо не сотні тисяч українців, закатованих радянською владою. Це символ того, як наш північний сусід сотні років - від мазепинських часів до агресії проти України в Криму і на сході - захищає український народ. І це дуже потужне щеплення для тих, хто і зараз не розуміє, чому рівно шість років тому, 15 травня 2015 року я як п’ятий президент України підписав закон про декомунізацію", - сказав Порошенко.



За його словами, тим, хто виступав проти декомунізації - мають приїхати у Биківню, дізнатись, що тут відбувалося.

"І вам набагато краще буде зрозуміло, чому такою важливою була декомунізація. У нас, на жаль, багато є людей, які аналізують "плюси і мінуси" СРСР, Радянського Союзу. І ви теж приїдьте сюди, у Биківню. Кожен хрест тут буде відповіддю вам на "потужні плюси СРСР", - заявив Порошенко.