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Порошенко: зараз головне завдання світу - врятувати Україну

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав союзників з ЄС та НАТО дати Україні якомога більше протиповітряної та протитанкової зброї. На його думку, зараз головне - врятувати Україну, і навколо цієї місії має об’єднатися світ так само як об’єдналося українське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі британського телеканалу Channel 4 TV.

"Ми повною мірою підтримуємо зусилля президента Зеленського на знак єдності всередині нашої держави. З перших днів цієї війни я ініціював зустріч з президентом Зеленським. Тоді ми потисли одне одному руку і вирішили розпочати все з чистого аркуша. Захищати Україну слід разом", - наголосив Порошенко.

На переконання Порошенка, зараз важливим є отримати протитанкову і протиповітряну зброю, в тому числі від Великої Британії, від НАТО.

"Оце і допоможе нам врятувати Україну. Якщо цього не станеться, якщо Путіну вдасться захопити Україну, Путін піде далі. І тоді не матиме жодного значення – хто в опозиції, а хто є президентом", - додає політик.

Він також наголосив, що починаючи з 24 лютого всі ми перебуваємо у зовсім іншому світі, ніж перед тим. Всі ми зараз солдати.

"І я сьогодні перебуваю тут, де на відстані менш як 10 кілометрів присутні російські танки. Ми всі обʼєднані навколо України. І ми щиро розраховуємо, що весь світ буде таким саме обʼєднаним навколо України, включно з єдністю, яку демонструє Велика Британія", - зазначив Порошенко.

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