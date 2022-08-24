Порошенко: зараз немає іншої мети, аніж перемога України у війні
Пʼятий президент Петр Порошенко заявив, що зараз немає іншої мети, аніж перемога України у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Порошенка "5 каналу".
"Ні про що далі перемоги я не думаю. Якщо вся країна буде марити перемогою, не впадати у відчай, хоча підстави для цього є, не впадати в депресією, не дозволяти собі опускати руки. Повірте, у всіх вистачає зараз проблем. І моє життя не відрізняється від інших", - заявив Порошенко.
Він також зазначив, що сьогодні ми всьому світові демонструємо, як ми любимо Україну.
"Сьогодні ми розповіли всьому світові, яка прекрасна країна Україна. І весь світ її полюбив - Україну і українців. Це - вдячність за те, що ми, українці, рятуємо світ. Все буде добре. Бо правда - з нами. Бо ми - найкращі. Ми переможемо росію і звільнимо нашу землю", - переконаний Порошенко.
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