Порошенко: зараз немає іншої мети, аніж перемога України у війні

"Ні про що далі перемоги я не думаю. Якщо вся країна буде марити перемогою, не впадати у відчай, хоча підстави для цього є, не впадати в депресією, не дозволяти собі опускати руки. Повірте, у всіх вистачає зараз проблем. І моє життя не відрізняється від інших", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що сьогодні ми всьому світові демонструємо, як ми любимо Україну.

"Сьогодні ми розповіли всьому світові, яка прекрасна країна Україна. І весь світ її полюбив - Україну і українців. Це - вдячність за те, що ми, українці, рятуємо світ. Все буде добре. Бо правда - з нами. Бо ми - найкращі. Ми переможемо росію і звільнимо нашу землю", - переконаний Порошенко.