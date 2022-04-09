Порошенко: санкції мають поширюватись й на "Росатом", який створює ядерну загрозу для світу

"Це - старе сховище ядерного палива, воно було тут ще за часів станції. Це - всесвітньо відомий енергоблок, який вибухнув. Багато років ми разом будували об’єкт "Укриття", ввели його в експлуатацію. Я пишаюся тим, що свого часу це було одна з найбільш складних в світі інженерних споруд, яка була зроблена у співпраці де-факто з усім світом. Тут працювали і французи, і американці, і німці, й українські підрядники. Ми зробили величезну роботу, яка дала змогу зберегти ядерну безпеку світу", - нагадав Порошенко.

За його словами, представники Росії, які намагалися перехопити контроль над станцією, були представники "Росатому".

"Хто-небудь може відповісти, чому "Росатом" не під санкціями? Чому представники, які були тут, не під санкціями? Чому вони не покарані за створення ядерної загрози світу? Якби не наші хлопці, що б тут було, ніхто не може собі навіть уявити", - додає Порошенко.

Він закликав міжнародних партнерів терміново порушити питання про розповсюдження санкцій на керівництво, працівників і структури "Росатому".